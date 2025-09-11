チリ代表の没落が止まらない。同代表は、９日（日本時間１０日）の北中米Ｗ杯南米予選ウルグアイ戦に０―０で引き分け、すでにＷ杯出場が絶たれているとはいえ、ホームでの同予選最終戦を白星で飾れず、１０チームの予選最下位に終わった。２０１８年ロシアＷ杯、２２年カタールＷ杯に続く３大会連続の敗退。?あの時?を知るサッカーファンの中にはこの惨状を信じられない方もいるだろう。１５、１６年の南米選手権を制した絶頂