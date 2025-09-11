奈良市の世界遺産の春日大社で、本殿東回廊の柱などに、中国語で「永遠に愛してる」などと書かれた落書きが見つかった。遥拝所にも同様の落書きが確認されており、警察は文化財保護法違反の疑いで捜査している。柱や遥拝所に“中国語の落書き”奈良市で9日午前、世界遺産・春日大社でカメラが捉えたのは、柱に漢字で書かれた青い文字の落書きだ。春日大社の職員が参拝者から連絡を受け、国の重要文化財に指定されている本殿の東回