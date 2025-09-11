ドジャース・大谷翔平投手（３１）との“共闘”もあるのか。来年３月に開催されるＷＢＣに向け、日本とゆかりのあるスティーブン・クワン外野手（２８＝ガーディアンズ）が侍ジャパン入りを熱望している。母方の祖父母は山形県出身で母は日系米国人。２０２３年の前回大会は「資格なし」とされたが、２２年のメジャーデビューから３年連続のゴールドグラブ賞、今年もオールスター出場を果たし「ルールが変わってくれなかったら寂