タレントのスマイリーキクチが１１日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。徳島県藍住町長らをＳＮＳで中傷し、辞職した町議会議員に言及した。この議員はＸで「藍青」というアカウント名を使い「町長の女遍歴は多数」「クズのベテラン議員３人」といった投稿を繰り返したという。町長が弁護士を通じ発信者を開示請求したところ、７月末に投稿者が同町の女性議員であることが分かった。９日の本会議で同議員の辞職が許可された。