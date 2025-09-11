２０２４年パリ五輪競泳男子５０メートル自由形銀メダルのベンジャミン・プラウド（３０＝英国）がドーピング容認大会「エンハンスト・ゲームズ」（来年５月、ネバダ州ラスベガス）に出場することになった。英メディア「ＢＢＣ」によると、国際競技団体から大きな反発を招いている大会に参加を決めたプラウドは「自分がどこまでできるかを試す新たな機会を与えてくれる」とし「自分でできることは全てやり遂げた。そして今、強