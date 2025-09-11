カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦初日（１１日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、女子１次リーグが開幕し、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）は、延長の末に９―７で２５年日本選手権覇者のフォルティウスを下して白星スタートを切った。０―０の第２エンド（Ｅ）に１点のスチールを許すも、第２Ｅに１点、第３Ｅには２点をスチール。第５、６Ｅに１点ずつ喫したもの