アニメ「ゾンビランドサガ」とコラボプロ野球は10日、東京ドームで巨人―広島戦が行われた。ファーストピッチに現れた人気声優の姿には、ファンから「まさかノーバンとはな」「ふたりともナイスボール」などと喝采が送られている。巨人のユニホームを身にまといマウンドに上がったのは、声優の田中美海と三石琴乃。2人が出演する劇場版アニメ「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」のスペシャルコラボの一環として、並んで