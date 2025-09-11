【モデルプレス＝2025/09/11】乃木坂46ほか坂道グループの公式サイトが、9月11日に更新。メンバー宛の「祝い花」について、注意喚起をした。【写真】乃木坂46、美脚ちらり スタイル際立つ夏衣装姿◆坂道グループ「祝い花」について注意喚起同サイトは「祝い花についてのお知らせ」と題し、「日頃、皆さまより頂戴するメンバー宛の祝い花に関し、心より御礼申し上げます」と感謝した上で「一方で、祝い花の取り扱いについてメンバー