「プレイアトレ土浦」では、茨城の秋を満喫できる大型イベントとして、「TSUCHIURA Cheers Festival 2025」を開催☆ プレイアトレ土浦「TSUCHIURA Cheers Festival 2025」  ・開催日時： 10月25日(土) 11:00〜20:0010月26日(日) 11:00〜19:00・会場： プレイアトレ土浦6F 屋上・入場料： 無料※ご飲食の代金は各ブースでのお支払いです。所在地：茨城県土浦市有明町1-30 「プレイ