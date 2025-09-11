timeleszの原嘉孝が初主演を務める映画『初恋芸人』に、沢口愛華がヒロイン役で出演することが決定。さらに、温水洋一、川上麻衣子、佐藤アツヒロ、六角慎司らの出演も発表された【写真】『初恋芸人』でヒロインを務める沢口愛華原作は、特撮番組の脚本執筆やUMA（未確認生物）研究家としても活躍している中沢健の作家デビュー作となる異色の恋愛小説。2016年にはテレビドラマ化され、今年8月から小学館のオリジナルコミックア