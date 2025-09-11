アンカー・ジャパンは、巻き取り式ケーブルを内蔵したモバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank（10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」を2025年9月10日（水）に発売しました。実売価格は6990円（税込）。 記事のポイント USB-Cケーブルを備え、別途ケーブルを持ち運ぶ必要のないモバイルバッテリー。最大45W出力でノートPCの充電も可能です。ケーブルはモバイルバッテリー本体の充電にも利用可能。最大30W入力