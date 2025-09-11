フランスのリュミエール兄弟が映画を発明してから今年（2025年）で130年。映画はそのころ明治時代だった日本にもまもなくして上陸し、活動写真と呼ばれた。初期の映画にはまだ音声がなく、映像に解説やセリフをつける「活動写真弁士」という日本独特の職業が誕生する。明治から大正、昭和初期にかけて人々は、チャップリンやキートンなどの喜劇も、尾上松之助、阪東妻三郎などのスターを生んだチャンバラ時代劇も、弁士の名調子