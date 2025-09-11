５０代で初めて結婚した女優が１１日までに、ＳＮＳで夫婦ショットを披露した。５５歳だった２０２０年に医師の男性と結婚した床嶋佳子（６０）がインスタグラムで「私達、お陰様で結婚５周年を迎えることが出来ました！！」とレストランでシルバーヘアの夫と２人でシャンパンを手に祝う様子のショットを添えて報告。「正直もう５年も経（た）ったのか！と自分自身驚きのようなものを感じています。このように過ごすことが出来