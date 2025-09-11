◆イースタン・リーグ巨人―オイシックス（１１日・Ｇタウン）巨人の２４年育成ドラフト６位・竹下徠空（らいあ）内野手と、育成・平山功太外野手がイースタン・オイシックス戦から２軍に合流した。竹下は１８３センチ、９８キロの恵まれた体格から生み出す長打力が武器の１８歳。今季３軍戦では４番を任され、ここまで６６試合に出場して打率２割７厘、チームトップの１１本塁打、同２位の３１打点をマークしている。平山は