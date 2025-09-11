◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席は初球打ちで中飛に倒れた。打球角度４５度で上がり、打った瞬間に球場は大歓声に包まれたが、スタンドまではもうひと伸び足りなかった。この日は、昨年も愛犬デコピンの始球式などで大