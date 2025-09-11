「中国ラーメン揚州商人」は、今回、秋の季節商品として新商品「海南海老炒麺(かいなんえびちゃーめん)」と「選べる2種の辛さの麻辣麺(まーらーめん)」を、2025年9月16日(火)〜11月30日(日)まで、首都圏38店舗にて期間限定で販売。 中国ラーメン揚州商人「海南海老炒麺」「選べる2種の辛さの麻辣麺」 ●販売期間：2025年9月16日(火)〜2025年11月30日(日)予定●販売店舗：中国ラーメン揚州商人全店舗 「中国ラ