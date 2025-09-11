10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」がこのほど、現役高校生508人に対して「好きな声優」に関するアンケートを実施。その結果、1位には人気声優の「梶裕貴」が選ばれた。 【調査結果】令和の現役高校生に聞いた「好きな声優」ランキング6位以下も納得 梶裕貴は「19.4」%と圧倒的人気で1位を獲得。得票された理由として、代表作「進撃の巨人」のエレンの声を担当