9日（現地時間）、パレスチナの武装組織ハマスの指導部を狙ったイスラエルのカタール奇襲空襲がガザ地区停戦交渉に冷や水を浴びせた。国際社会の非難にもかかわらずイスラエルがハマスに向けて強攻を予告し、停戦を進めるトランプ大統領にも同時に非難の矢が向かっている。◆10発の長距離地対空ミサイル動員…ハマス「指導部は生存」イスラエル空軍による空襲は電撃的に行われた。海外の報道を総合すると、この日に出撃した15機の