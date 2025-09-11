さぬき市の昭和さぬき市歴史民俗資料館 香川県さぬき市で、昭和の時代を振り返る企画展が開かれています。 さぬき市歴史民俗資料館で開かれている企画展です。2025年が昭和元年から数えると100年目になることを記念して開かれたものです。 昭和の時代のさぬき市に関する写真や地図などの資料、約150点が展示されています。 東京オリンピックが開催された時のさぬき市の様子など、地元の人に声をかけるなどし