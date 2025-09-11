関西〜九州航路の「さんふらわあ」船内ショップにて販売商船三井さんふらわあは2025年9月9日の出港便から、オリジナルグッズの新商品「さんふらわあスケールモデルキット“さんふらわあ くれない・むらさき”」を販売すると発表しました。 【すごいリアル！】これが「さんふらわあスケールモデルキット“さんふらわあくれない・むらさき”」です（画像）「さんふらわあスケールモデルキット」は、2023年に就航した日本初のLNG