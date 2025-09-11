〈「水木しげる先生は『あんたね、ヘタすりゃ餓死しますから』と…」当時11歳で水木プロに押しかけて…活動弁士・坂本頼光の“大胆すぎる青春時代”〉から続く映像に合わせて解説やセリフをつける「活動弁士」、略して「活弁」。無声映画の時代に人気を集めた職業だが、音声のついた映画（トーキー）が普及するにともない失職し、いまや国内に数十人しかいないとされる。【画像】“師匠”俳優と並ぶ坂本頼光さん、大きな看板、レ