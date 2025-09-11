◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間11日、ドジャー・スタジアム)この日は、大谷翔平選手の今季4度目のボブルヘッドデー。大谷選手は自身のボブルヘッド人形が配布される日の試合で、過去に何度も印象的な活躍を見せてきました。まずその活躍振り返ると、日本時間2024年8月29日で、配布されたのは愛犬のデコピンを抱えた大谷人形でした。それにちなみ始球式にはデコピンが登場し見事なボール運びを披露。会場は歓声に包まれまし