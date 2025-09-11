東京ベイ舞浜ホテルは、2025年10月1日より名称を『舞浜ビューホテル by HULIC』へ変更し、同社が展開するホテルブランド「ビューホテルズ」の一員として新たにスタート！ 舞浜ビューホテル by HULIC 所在地：千葉県浦安市舞浜1-34 東京ベイ舞浜ホテルは、2025年10月1日より名称を『舞浜ビューホテル by HULIC』へ変更し、同社が展開するホテルブランド「ビューホテルズ」の一員として新たにスタートします。&