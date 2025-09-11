今回ご紹介するのはセリアで購入したスマホグッズ！スマホを持つのに便利なスマホバンドなのですが、使わないときはぺったんこになるスグレモノなんです。スッと引き出せばすぐに使用でき、しかもスマホスタンドにもなるというアイディア商品ですよ。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スマホバンド クリア＆ブラック価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦10×横2cm販