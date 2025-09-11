韓国俳優パク・ソンウン主演の最新作『メン監督と悪質コメント』が、KNTV／KNTV801で日本初放送。9月6日の放送のほか、12日に再放送（前11：30〜後2：00※2話連続）。【動画】日本初放送『メン監督と悪質コメント』予告編MBCドラマ脚本公募展・最優秀作のドラマ化。これまで多彩な役柄を演じてきたパク・ソンウンが、今作では、プロバスケチームの監督にふんする。逆境の中で人間関係や信頼がどう変化していくのかをコミカル