◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年9月10日ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手（30）は10日（日本時間11日）、「3番・捕手」で先発出場予定だった本拠でのロッキーズ戦出場を試合開始直前で回避した。5番で先発予定だったT・ヘルナンデスが3番に入り、5番以降は繰り上がって9番にロートベットが代役捕手で入った。地元放送局「スポーツネットLA」は試合開始直前にデーブ・ロバーツ監督にインタビ