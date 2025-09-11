【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１０日、カタールなどがイスラム主義組織ハマスをかくまっていると主張し、「テロリストを追放するか裁きを受けさせろ。さもなくば我々が実行する」と述べた。ハマス幹部を標的とした９日のカタールへの空爆を巡り、再攻撃の可能性を排除しない姿勢を示した。パレスチナ自治区ガザでの停戦交渉で仲介役を担うカタールの首都ドーハには、ハマス政治部門が長年