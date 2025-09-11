日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆セブン銀出資の危うさ8月18日、セブン銀行（松橋正明社長）と伊藤忠商事（石井敬太社長）が資本業務提携の検討を始めると発表した。セブン銀行の松橋正明社長。同社は今年3月にATM入れ替えが完了したばかり©時事通信社セブン銀行の柱は、