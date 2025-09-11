1.散歩に行く 愛犬と気軽にできるスキンシップ方法が、散歩です。 家族のことで大変なことがあったり、仕事でストレスを抱えたりしているとき、外の空気を吸って自然の景色を見たり、軽く体を動かしたりするのは、とても良いリフレッシュになります。 ただし、自分一人ではなかなかそうする気分になれないこともあるでしょう。 それでも、愛犬がいることで外に出て散歩をする機会があり、自然とストレス発散できると思います