イタリア・ロイヤルティは、ロイヤリティプログラム「ミッレミリア」のサービスを12月31日を持って終了する。ミッレミリアは、旧アリタリア-イタリア航空のロイヤリティプログラム。運航を引き継いだITAエアウェイズはロイヤリティプログラム「ヴォラーレ」を展開しており、ルフトハンザグループのロイヤリティプログラム「マイルズ＆モア」に参加する。マイルの積算は11月30日をもって付与を終了し、特典交換は12月31日をもって終