瀬戸内地方は、高気圧に覆われて岡山県を中心におおむね晴れています。午後は前線や湿った空気の影響で曇りになるでしょう。夕方にかけては雨が降り、雷を伴い激しく降るところがある見込みです。天気の急変や雨の降り方に注意してください。日中の最高気温は岡山、津山、高松で32度の予想です。湿度が高い状況が続くため、蒸し暑く感じられそうです。 12日も湿った空気の影響で雲が広がり、雷雨のおそれがあります。朝の最低気温