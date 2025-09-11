日本空港ビルデングは9月10日、京急電鉄や東京モノレールの駅と接続する羽田空港第1ターミナル B1Fをフードコートエリア、レストランエリアからなる新たな食のゾーン「Sora chika」(ソラチカ)としてリニューアルしオープンする。Sora chikaフードコートエリアは、「旅の始まり、終わりのひととき」をコンセプトに、旅立つ前のしっかりとした食事、ティーブレイク、また機内などで食べられるお弁当や総菜等の購入など、空港利用者の