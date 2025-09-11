左から：KOP 万年筆 茶の湯 抹茶、万年筆 茶の湯 抹茶、ボールペン 茶の湯 抹茶セーラー万年筆は、「世界のTea time ＃5 茶の湯」万年筆、ボールペン、万年筆用ボトルインクを9月27日から全国のセーラー万年筆製品取扱販売店で、数量限定発売する。左から：スリム万年筆 茶の湯 煉切、スリムボールペン 茶の湯 煉切世界の伝統的な喫茶文化をテーマとした筆記具シリーズ、世界のティータイム＃5は茶の湯。湯を沸かし、茶を点てて、