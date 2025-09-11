パスタ専門店「ジョリーパスタ」は9月11日より、「マロンフェア」として秋限定のドルチェ3品を販売している。ジョリーパスタ「しぼりたてモンブランパフェ」マロンフェアでは、豊かな風味が特長のイタリア栗を使用したマロンペーストや、マロンジェラートなどを使用したドルチェ「しぼりたてモンブランパフェ」「グラスドルチェ マロン」「〜オリーブオイル香る〜 しぼりたてモンブランのハニートースト」の3品が登場。「しぼりた