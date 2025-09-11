遠藤航が所属するプレミアリーグのリバプールが、現地９月９日に2025-26シーズンのサードユニホームを発表した。クラブの公式サイトでは、「クラブの歴史の中で最も象徴的な時代の一つに敬意を表し、伝統と現代のパフォーマンスを融合させた大胆なデザイン」と紹介されており、印象的なシーグリーンの配色が特徴的だ。また、1987年から1992年まで使われていたリバプールの伝統的なエンブレムも復活している。 この新