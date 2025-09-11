村山と置賜では、１１日昼前にかけて、土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】山形・全国の今後の天気 ［気象概況］ 前線が西日本日本海側から東日本に停滞しています。また、気圧の谷や上空の寒気の影響により、東北南部では、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、村山と置賜を中心に雷を