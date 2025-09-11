スコラ・コンサルトは9月4日、転職や働くことについてのアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年5月23日〜5月26日、一般社員・係長1,868人、管理職(課長・部長)238人の計2,106人を対象に、インターネットで行われた。○「会社を選ぶ際に重視すること」と「今の会社で満足していること」「あなたが今、働く会社を選ぶとしたら、どのようなことを重視しますか」「あなたは今の会社のどのようなところに満足していますか」と質