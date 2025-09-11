１０日午後１０時４５分頃、秋田県大館市雪沢の畑で、近くに住む男性（７７）がクマとみられる動物に襲われた。男性は押し倒されたり、引っかかれたりして、顔の骨を折るなどの重傷を負った。命に別条はない。県警大館署の発表によると、男性は畑で育てているブドウが食害にあっていたことから、１人で見回りをしていたという。県警は状況からクマに襲われた可能性が高いとみて、周辺住民に注意を呼びかけている。