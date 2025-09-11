きょう11日（木）は、本州付近に前線が停滞する影響で、西日本から北日本にかけては所々で雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。きょうも天気の急変にお気をつけください。あす12日（金）になると、本州付近の前線は南下して次第に不明瞭となります。ただ、大気の不安定な状