全国豆腐連合会(全豆連)は6日、台東区の東天紅上野店で第9回全国豆腐品評会の本選を開催した。当日は予選を勝ち抜いた68社･107品が本選に臨んだ。内訳は木綿30品、絹ごし28品、寄せ･おぼろ32品、充填17品。味、風味、後味、食感、総合評価の5項目を5点満点で採点した。審査結果発表と受賞式は、11月2日に高松国際ホテルで実施する。第12回ニッポン豆腐屋サミットとの併催となる。冒頭、東田和久会長があいさつし、「面白いのが、初