ZEROBASEONEのジャン・ハオが演技に初挑戦する。【写真】王子様!?ジャン・ハオ、非現実的な美しさジャン・ハオは、9月19日に韓国で初放送されるドラマ『月まで行こう』（原題）に特別出演する。『月まで行こう』は、現実的な経済問題からコイン投資に飛び込む3人の女性の物語を描くハイパーリアリズム生存劇。イ・ソンビン、ラ・ミラン、チョ・アラム、キム・ヨンデといった実力派俳優が主演を務め、さらに豪華な特別出演陣がドラ