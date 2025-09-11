今季限りで現役を引退する呉昇桓（オ・スンファン／43）が、“日本の古巣”阪神タイガースのセ・リーグ優勝を祝福した。【写真】阪神タイガース戦で始球式務めたK-POP美人アイドル阪神は9月7日に2年ぶり7回目のセ・リーグ優勝を果たした。9月7日での優勝決定はセパ両リーグ史上最速で、今年からチームを率いる藤川球児監督は就任1年目にして快挙を成し遂げた。藤川監督は現役時代、“阪神の守護神”として活躍した名クローザーだ。