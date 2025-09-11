ホンダの新型軽ワゴン「N-ONE e：」正式発表2025年9月11日、ホンダは新型軽乗用EV（電気自動車）の「N-ONE e：（エヌワンイー）」を正式発表しました。翌9月12日（金）より発売される予定です。日常使いに安心感をもたらす航続距離295kmを実現しますが、どのような特徴を持つモデルなのでしょうか。ホンダ新型「N-ONE e：」正式発表！【画像】超カッコいい！ ホンダ新型”軽ワゴン”「N-ONE e：」を画像で見る（99枚）新型N-