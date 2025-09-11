山の上は標高が高いため気温が低いですが、気温以外にも「寒さ」に影響する気象要素があります。今回は、登山で知っておきたい気温の話として、「寒さ」について解説します。標高と気温の関係山の上は標高が高く、気温が低いため、登山をするうえで気をつけたいのが「寒さ対策」です。今登山に必要な知識として、寒さに関する気象要素を解説します。標高が1000ｍ上がると、気温はおよそ6.5℃下がります。つまり、ふもとの気温が30