なぜ「手が届きやすいEV」イマ投入？ ホンダ新型「N-ONE e：」発表！ 269万円からホンダは2025年9月11日、「N-ONE」をベースとした軽自動車EV「N-ONE e：」を発表。販売は９月12日より開始されます。同社としては軽自動車シリーズ「N」において軽商用車「N-VAN」に続く第二弾です。【画像】これがホンダの「新型軽ワゴン」です！（30枚以上）BEVシフトが鈍化している状況ではありますが、どのような背景や想いがあって投入さ