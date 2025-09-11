◇カーリング日本代表決定戦第１日（１１日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）２６年ミラノ・コルティナ五輪代表候補決定戦が開幕した。女子の予選リーグ第１試合が行われ、五輪３大会連続出場を狙うロコ・ソラーレは、フォルティウス９―７で勝利。敗退なら五輪が消滅する大一番で、好スタートを切った。第２エンド（Ｅ）、フォルティウスが１点のスチールに成功。次Ｅはロコ・ソラーレの１点で１―１となると、第４Ｅ