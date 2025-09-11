ＴＢＳ系バラエティー番組「まさかの一丁目一番地」（木曜・後９時）が１０日に放送され、過去の世界陸上と日本バレーの歴史を追跡した。スタジオには１３日に東京・国立競技場で開幕する「東京２０２５世界陸上」でスペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二（５７）が出演。過去の名シーンを振り返り、メダリストたちの“現在地”を調査した。その中で１９９１年東京大会で日本人初の金メダル獲得と歴史的快挙を成し遂