◆米大リーグブレーブス２―３カブス（１０日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルーイストパーク）カブス・鈴木誠也外野手が１０日（日本時間１１日）、敵地のブレーブス戦に「３番・右翼」で先発出場し２打数１安打１盗塁。初回に四球で１９試合連続出塁、５回には３試合ぶりの打点となる右犠飛、９回には６試合連続安打となる左前打を放った。本塁打は現地８月６日の本拠地・レッズ戦以来、３１試合出ていないがチームプレ