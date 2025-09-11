あなたは読めますか？突然ですが、「玉響」という漢字読めますか？「一瞬」や「しばし」といった言葉は日常でよく聞きますが、この「玉響」という言葉は、見慣れない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「たまゆら」でした！「玉響」は、玉と玉が触れ合って発するかすかな音、そこから転じて、わずかな時間やほんの一瞬を意味します。「玉響の思い出」「玉響の間に姿を消した」……のように、はかなく、短い時間を表