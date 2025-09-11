阪神タイガースが2年ぶり7度目のリーグ優勝を果たした。球団創設90周年のメモリアルイヤーでの歓喜には、史上最速（9月7日）の決定というおまけまでついた。チームを中心で引っ張ってきたのが、サトテルこと主砲・佐藤輝明（26）である。2020年、4球団競合のドラフト1位で入団し、これまで4年連続で2桁本塁打を放つなど結果を残してきたものの、そのポテンシャルの高さから「球界を代表する選手に」との周囲の期待に十分に応えて